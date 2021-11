Leggo racconta il derby con uno Speciale allo stadio

Il derby di domenica celebra la Milano del calcio, tornata prepotentemente al centro dell'attenzione, non come un anno fa, frutto della sorpresa del Milan di Pioli e del talento di Conte nell'Inter, ma per un progetto più a lungo termine che di fatto ha trasformato le due squadre lombarde nelle più forti della serie A, insieme con il Napoli. Anche Leggo ha voluto partecipare a questa celebrazione confezionando per gli appassionati uno Speciale di 16 pagine gratuito e interamente dedicato alla sfida più prestigiosa d'Italia, che sarà distribuito all'esterno dello stadio San Siro, domenica a partire dalle 18,45. All'interno contenuti esclusivi come le tattiche e i moduli dell'inedita sfida tra Pioli e Simone Inzaghi, come l'amarcord con il racconto di sfide storiche del passato, e come il derby dei due chef stellati Bartolini e Oldani. Il nostro modo per partecipare al ritorno del grande calcio a Milano. (M.Lob.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

