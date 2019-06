Leggere d'estate. In biblioteca, dove sennò? È tornata Sormani d'Estate la rassegna promossa dal Comune con la direzione artistica di Oliviero Ponte di Pino.

Dieci appuntamenti per dieci autori italiani e stranieri fino al 18 luglio, a partire dalle 19 nella Corte d'Onore di Palazzo Sormani. Dopo la prima serata giovedì scorso con Lucinda Riley, domani tocca a Marta Perego che tratteggia le personalità di alcune dive (del passato e di oggi) del grande schermo con «Le grandi donne del cinema» (De Agostini). A seguire giovedì 27 lo scrittore israeliano Eshkol Nevo spazia tra il romanzo e i racconti per ragazzi, tra il giornalismo e il cinema, anche perché il suo ultimo libro sta diventando un film con la regia di Nanni Moretti («Tre piani», Neri Pozza, e «Un canguro alla porta», Salani). Alla situazione italiana, a due mesi dalle europee, è dedicato l'approfondimento con Ferruccio De Bortoli (lunedì 1° luglio, con «Ci salveremo», Garzanti). E ancora la penna capziosa e superba di Selvaggia Lucarelli, super applaudita la scorsa edizione, arriva il 9 luglio con Il falso in bilancia (Rizzoli) in cui racconta il suo rapporto con il cibo e con il corpo. Chiude Tommy Kuti, nato in Nigeria e cresciuto vicino a Brescia, laureato a Cambridge e rapper di successo, che spiega cosa significa essere «afroitaliano» (18 luglio, «Ci rido sopra», Rizzoli).(P.Pas.)

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

