Leao o Rebic: l'unico dubbio per l'attacco

Luca Uccello

Ancora Rafael Leao oppure Ante Rebic? Il dubbio per Pioli esiste ancora ed è condiviso anche da Gazidis, Maldini e Mascara, presenti ancora una volta a Milanello per dare un segnale di unione in un momento così delicato della stagione. Allo Stadium a Torino ci si gioca una stagione intera.

C'è poco da fare e il tecnico rossonero non può sbagliare nulla, a cominciare delle scelte. Al momento il portoghese sembra essere ancora in leggero vantaggio, ma da qui a domenica sera il tecnico potrebbe cambiare ancora idea. La prova con il Benevento, anche in fase di copertura è piaciuta a Pioli pronto ora a riconfermarlo.

Di contro Rebic si è sempre dimostrato un giocatore più presente, più decisivo nelle sfide che contano e quella contro Cristiano Ronaldo & C. è fondamentale. Fino a oggi l'attaccante portoghese è stato presente in 27 occasioni per 1787 minuti giocati con sei reti e 5 assist all'attivo. Ha giocato di meno il croato: 24 presenze, 1587 minuti ma con un rendimento certamente superiore in numero di reti 7 come negli assist decisivi 6.

Rebic come Ibrahimovic non ha giocato la gara di andata a San Siro, lo scorso gennaio. Gara giocata per novanta minuti da Rafael Leao che ha messo segno l'assist per la rete, inutile, di Calabria. Quella contro la Juventus è una gara che darà indicazioni anche per il futuro, soprattutto per Leao che in queste sue due prime stagioni di Milan è sembrato sempre, troppo discontinuo.

La giovane età, saranno 22 il prossimo 10 giugno, non può essere una giustificazione. Non lo è e per questo Maldini sta pensando a un prestito per farlo giocare con maggior continuità. Ma se con la Juventus facesse la differenza, forse potrebbe restare ancora. Chissà...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 05:01

