Leao-Chelsea: club da risarcire con 17 milioni

Luca Uccello

MILANO - Povero Rafael Leao. L'attaccante del Milan sarà costretto a sborsare sedici milioni e mezzo di euro per risarcire lo Sporting Lisbona, club dal quale si era svincolato unilateralmente nell'estate 2018. Una cifra monstre' che ricorda tanto quella del caso Adrian Mutu. L'attaccante rumeno fu condannato prima dalla Fifa, poi dal Tas a pagare un maxi risarcimento di ben 17 milioni di euro al Chelsea che lo licenziò nel 2004 per giusta causa, a seguito di una sua positività alla cocaina. Due storie completamente diverse, due cifre simili. Leao come detto si era svincolato dallo Sporting (insieme a tanti altri suoi compagni di squadra) dopo che un gruppo di tifosi aveva fatto irruzione nel centro sportivo biancoverde due anni fa per trasferirsi in Francia, al Lille. Il club si era prontamente rivolto alla Fifa contestando la validità della risoluzione contrattuale, e chiedendo un risarcimento economico, tesi ritenuta inammissibile dalla Fifa e perciò respinta. La controversia però era finita anche al Tad portoghese, che ha dato ragione alla società in cui Leao è cresciuto. A confermarlo lo stesso club della capitale lusitana con un comunicato ufficiale: Lo Sporting Lisbona informa che è stato informato della decisione emessa dalla Corte Arbitro sportivo nell'ambito dell'azione proposta dal giocatore Rafael Leao, che ritiene l'azione parzialmente valida, ordinando allo Sporting SAD di pagare al giocatore, a titolo di indennizzo per la pratica delle molestie morali, l'importo di 40mila euro, oltre a considerare parzialmente valida la domanda riconvenzionale, ordinando al giocatore di pagare Sporting SAD per un importo di 16,5 milioni di euro, a titolo di risarcimento per la risoluzione illegale del contratto di lavoro sportivo». Un colpo non da poco per il giovane attaccante che non sta certo vivendo un momento positivo in maglia rossonera.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA