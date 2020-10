Leao, assist da applausi. Kessie, sacrifici e qualità

TATARUSANU 4

Prima uscita a farfalle e tante altre piccole incertezze. Conviene rinnovare il contratto a Gigio Donnarumma, accontentare lui e il suo agente, e augurarsi quanto prima che torni negativo.

CALABRIA 6,5

Spinge senza mai rischiare niente alle sue spalle.

KJAER 6

Sbaglia solo sulla rete di Kumbulla. Nel primo tempo prende un clamoroso palo. Sfortunato.

ROMAGNOLI 5

Grave errore del capitano che fatica più del solito. Dzeko salta, lui sta a guardare.

THEO HERNANDEZ 6

Con Leao davanti a lui non può osare più di tanto. Peccato, il Milan ne avrebbe avuto tanto bisogno.

BENNACER 5

Non riesce a dettare i tempi; non ci riesce davvero mai. Ma sul rigore non fa fallo, anzi sembra che lo subisca. Il Var? Muto.

KESSIE 6,5

Le prende (poche) e le dà (di più). Solita partita di grande sacrificio per tutti i novanta minuti con un quasi gol che nemmeno Mirante forse sa come è riuscito a salvare.

SAELEMAEKERS 6

Il gol cambia il voto, non il giudizio. Partita con tanta corsa ma anche con troppe imprecisioni (27' st Krunic 6: ormai è una garanzia).

CALHANOGLU 6

La caviglia non fa più male, il piede è caldo ma Mirante è attento e gli prende tutto.

RAFAEL LEAO 7

Serve un pallone d'oro su un vassoio d'argento a Ibrahimovic, poi un altro sui piedi di Saelmaekers. Fa solo quello però e Pioli lo toglie (27' st Castillejo 6: entra di corsa e con coraggio).

IBRAHIMOVIC 8

Kumbulla sbaglia, Mirante lo aiuta: primo gol. E dagli undici metri Ibra non fallisce: secondo gol. Terza doppietta in tre partite. Bisogna fargli un monumento.

PIOLI 7

Fuga rinviata ma rimane l'imbattibilità. Il suo Milan continua a fare punti con grandi e piccole.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA