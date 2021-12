Le ziette assassine combinano guai

Quando i killer sono due amabili vecchiette. Debutta stasera Arsenico e vecchi merletti con Anna Maria Guarnieri, Marilù Prati, regia Geppy Gleijeses al Piccolo Teatro Grassi. La storia è quel del celebre film di Franck Capra con Gary Grant. Il critico teatrale Mortimer Brewster ha un piccolo problema: le sue due amabili anziane zie zitelle, uccidono i coinquilini con un vino di sambuco corretto con arsenico. Ma il problema non sono solo loro. C'è anche un vecchio zio, convinto di essere Theodore Roosevelt, un fratello matto...

L'opera oscilla per me tra dark comedy e giallo-rosa, firmata da Joseph Kesselring e dopo il debutto a Broadway nel 1941, approdò in Italia nel 1945. Nel 1992 ha visto la regia di Mario Monicelli del quale nel 2020 ricorreva il decimo anniversario della scomparsa.

«I congegni comici, i diagrammi geometrici dei rapporti tra i personaggi, la purezza dell'intreccio, raggiungono il massimo dell'originalità», ha detto il regista Gleijeses.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA