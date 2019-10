Le vigne sotto i grattacieli

Greta Posca

Le vigne di Leonardo traslocano all'ombra dei grattacieli. Sono state collocate a CityLife le 170 piante di uva che componevano la vigna ispirata al genio del Rinascimento, allestita in piazza Scala in occasione dell'ultima Milano Fashion Week.

Le viti della specie di vitis vinifera, alte oltre 2 metri, sono state disposte su 5 filari e occupano un'area di oltre 1500 metri quadrati, posta all'ingresso principale di CityLife in via Ortese. La vigna di CityLife sarà sempre aperta al pubblico e sarà animata da iniziative didattiche e ricreative per famiglie e bambini, durante i momenti salienti della coltivazione e della raccolta, con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla cura dell'ambiente e diffondere la conoscenza della natura attraverso esperienze bucoliche nel cuore della città.

La vigna di Leonardo - utilizzata durante la Fashion Week per celebrare l'impegno del mondo della moda verso l'ambiente - aggiunge un ulteriore tassello al verde di CityLife, un quartiere futuristico caratterizzato fin dalla sua nascita dai più elevati standard di sostenibilità.

Il colpo d'occhio del vigneto di Milano è spettacolare, e si inserisce nel contesto del parco pubblico di 173mila metri quadrati con più di duemila alberi e gli Orti fioriti, ovvero tremila metri quadrati destinati a coltivazioni di fiori, ortaggi, erbe aromatiche ed officinali.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

