Le ultime lune è stato l'ultimo spettacolo teatrale interpretato da Marcello Mastroianni, nella stagione 1995/96, con la regia di Giulio Bosetti. Da giovedì la commedia di Furio Bordon arriva sul palco del teatro Carcano con Andrea Giordana, Galatea Ranzi e Luchino Giordana, e la regia di Daniele Salvo.

Si narra la struggente storia d'amore mai finita tra un anziano professore universitario in pensione e sua moglie, scomparsa ancora giovane, che si materializza nella sua memoria apparendo sul palco. Il professore viene accompagnato dal figlio in una casa di riposo e lì trascorre ogni giorno in soffitta qualche ora con il suo album di foto e la sua musica preferita. Una dolce e malinconica riflessione sulla vecchiaia, considerata l'età inutile: «E invece puntualizza il regista Daniele Salvo la vecchiaia è un privilegio, un momento della vita in cui tutte le linee convergono verso un punto sospeso sul filo dell'orizzonte. È la somma di tutti gli addendi, il termine di un progetto, l'inizio di un nuovo cammino. Coincide con la condizione del poeta, che dà scandalo: troppo ingenuo, fragile, vero». (P.Pas.)

