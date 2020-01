Le strisce blu si allargano

Simona Romanò

Addio parcheggi gratuiti lungo tutte le direttrice delle metropolitane. Le strisce bianche sono sostituite dalle blu ovunque, con un piano iniziato queste settimane e che proseguirà tutto il 2020.

Se per i residenti la sosta è gratis, per chi arriva da fuori è di 1,20 euro all'ora. «Tuteliamo soprattutto gli abitanti dei quartieri dove passa il metrò, perché spesso non trovano un posteggio libero, visto che le aree sono prese d'assalto da chi arriva da fuori Milano», spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.

Il Comune è partito dall'asse della linea 1, da Gambara a Bisceglie: prima ha potenziato proprio il parcheggio di interscambio di Bisceglie con 450 posti in più e adesso gli operai stanno disegnando le blu. Per completare l'operazione ci vorranno quattro settimane. Ma i pass sono già arrivati, tramite posta, nelle casa dei milanesi e man mano che i lattonieri hanno finito di tracciare le linee la sosta a pagamento entra immediatamente in vigore. Poi, da febbraio Palazzo Marino si concentrerà sulla linea 3, che coinvolge una porzione della città molto estesa e soprattutto densamente popolata, da Brenta a Rogoredo-San Donato, passando da Corvetto. «Le operazioni dureranno fino a maggio - prosegue Granelli - e stiamo lavorando con Ferrovie per creare un nuovo parcheggio di interscambio verso il lato ovest della stazione».

In particolare a Rogoredo e Santa Giulia la situazione è molto caotica, visto l'afflusso di persone. A Bruzzano e Niguarda se ne parlerà a marzo, ma la giunta ha già deliberato, quindi non ci sono problemi, e gli abitanti riceveranno il pass a marzo. Infine, si metterà mano lungo il tracciato della linea 2, la Verde, da Cimiano a Cascina Gobba. «Qui siamo all'inizio, perché dobbiamo ancora presentare il progetto - sottolinea l'assessore - ma contiamo di essere pronti entro l'estate».

Le strisce blu arrivano anche in piccole fette di territorio: intorno a Molino Dorino, a Cascina Merlata e all'area dell'ex Expo. E nel 2021 sosta blu al Forlanini dove arriverà la futura linea 4.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

