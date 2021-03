Le signore dell'arte a Palazzo Reale si fermano per Covid

Si apre con la Pala della Madonna d'Itria di Sofonisba Anguissola, appena restaurata ed esposta per la prima volta, e si conclude con la Maddalena di Sursock, opera di Artemisia Gentileschi, danneggiata nell'esplosione al porto di Beirut dello scorso 4 agosto. In mezzo 130 opere, che compongono la mostra Le Signore dell'Arte. Storie di donne fra 500 e 600: un allestimento sontuoso che racconta il talento e l'eccezionale vita di 34 grandi artiste e che doveva segnare il rilancio di Palazzo reale dopo la lunga chiusura per Covid.

Nessuno sa invece quando si potrà ammirare la mostra, prevista da oggi fino al 25 luglio: con la retrocessione di Milano in zona arancione - che prevede la chiusura dei musei anche durante la settimana - anche l'inaugurazione è stata rimadnata a data da destinarsi. «Uno stop and go - ha commentato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno che non fa bene alla cultura né alla comunità».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA