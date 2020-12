Le serie tv? Si guardano in negozio

Un negozio che mette in vetrina i beni più intangibili del nostro tempo: wifi, fibra, ultrabanda, streaming. Per la prima volta dalla sua nascita Sky Italia aprirà una rete di negozi nel centro delle principali città italiane. Il primo store pilota si inaugura oggi in corso Buenos Aires. Entro fine anno apriranno i battenti anche i primi punti vendita di Roma, Napoli e Brescia, altri 50 nel 2021, sparsi in tutta Italia.

Il negozio è un open space suddiviso in spazi tematici con postazioni dedicate che permettono di provare tutto ciò che Sky offre: il cliente (o il curioso) può esplorare i contenuti della pay tv, testare l'esperiena Sky Q, provare lo streaming di Now Tv, ma anche mettere alla prova la velocità e la stabilità di Sky Wifi, il servizio ultrabroadband in vera fibra.



