Le saracinesche aperte riaccendono San Siro

Michele Mazzeo

Rialzare le saracinesche per rivitalizzare uno dei quartieri in difficoltà di Milano. Saranno dieci le nuove attività che potranno prendere vita a breve a San Siro grazie al bando Nuove Luci a San Siro, promosso da Aler e Politecnico e finanziato dalla Regione, sul quale sono stati investiti 200mila euro.

L'avviso pubblico che scadrà alle 12 del 15 aprile infatti assegnerà un contributo, a fondo perduto per l'80% del costo di ristrutturazione, per dieci immobili commerciali attualmente sfitti nel quartiere della periferia occidentale della città, ai migliori dieci progetti nel campo dell'imprenditoria, commercio, formazione, welfare e cultura. Il restante 20% invece sarà a carico degli aggiudicatari, ma potrà essere scomputato con il canone di locazione annuale che è già ridotto del 50% rispetto agli attuali valori di mercato. Come illustrato dall'assessore regionale al Welfare, Stefano Bolognini, «in fase di valutazione saranno premiati quei progetti che riusciranno a coniugare la sostenibilità economica e imprenditoriale con quella sociale e culturale». Perché l'obiettivo dichiarato è quello di rivitalizzare l'economia della zona, ma anche quello di riqualificare il quartiere diminuendo il degrado. Accendere dunque nuove luci a San Siro.

