Le prime fra risate e nuova danza

Danza e comicità per il teatro d'estate.

Al Teatro della Cooperativa (via Hermada 8), da stasera al 23 giugno, va in scena Antonio Cornacchione con D.E.O. Ex Machina, ricostruzione in chiave comica ma molto documentata della grande avventura sognata da Adriano Olivetti con il centro di ricerca elettronica di Barbaricina, praticamente una Silicon Valley ante litteram nel cuore della provincia italiana degli anni Cinquanta. Di quella sfida, e di quelle menti geniali, è rimasto poco, ma è una lezione dalla quale si può continuare a imparare.

Alla DanceHausPiù (via Tertulliano 70) comincia invece Colpo al corpo, prima edizione di un festival dedicato alle nuove generazioni della coreografia contemporanea. Calendario intenso (da oggi al 20 giugno), con più appuntamenti al giorno dentro un palinsesto dove la danza incrocia i grandi temi del nostro tempo, la paura dell'altro, i pregiudizi, le discriminazioni, i traumi e i desideri di una società liquida, puntando alla sperimentazione, all'ibridazione e alla ricerca fuori formato. Sul palco ci sono i talenti del futuro, potrebbe essere interessante scoprirli quando sono ancora in emersione. (O.Bat.)

riproduzione riservata ®

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA