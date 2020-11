Le preoccupazioni di questi mesi sono troppe, consoliamoci con una pizza. Arriva da oggi a domenica anche a Milano l'evento Pizza Village, dopo i successi delle edizioni di New York e Napoli. Di cosa si tratta? Di gustare pizze gourmet di grandi maestri, ovviamente consegnate a casa, vista l'emergenza coronavirus.

Nella versione delivery ribattezzata PizzaVillage@Home arrivano le proposte dei top player del settore: Toto Sorbillo (Gino e Toto Sorbillo), Errico Porzio (Errico Porzio), Antonio Falco (Antica Pizzeria da Michele), Francesco Carrano (Artesana), Vincenzo Capuano (Vincenzo Capuano), Davide Civitiello e Antonio Sorrentino (Rossopomodoro) e Fabio Cristiano (Antica Pizzeria da Gennaro). Tutti realizzano sette pizze in edizione speciale. A margine, un'iniziativa benefica: Pizza Village porta le proprie pizze nelle mense per bisognosi. E tutti i maestri si raccontano sul web e sui social attraverso www.pizzavillage.it.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA