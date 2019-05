Le polveri bagnate del Pistolero

Massimo Sarti

MILANO - Dov'è finito il Pistolero? Krzysztof Piatek non segna più, ma una curiosità statistica può far pensare che la trasferta di sabato a Firenze sia la gara del riscatto per il bomber del Milan. L'ultimo gol dell'attaccante rossonero risale al 6 aprile 2019, nel match perso dal Diavolo tra mille polemiche allo Stadium con la Juve.

Poi cinque gare di digiuno, mettendo insieme la serie A e la negativa semifinale di ritorno di Coppa Italia di San Siro con la Lazio. Cinque partite consecutive di astinenza Piatek le aveva vissute anche tra ottobre e novembre con la maglia del Genoa, dopo la partenza a razzo con il poker al Lecce in coppa e 9 centri nei primi 8 turni di campionato.

Al sesto appuntamento, il derby con il Genoa, il polacco si destò, riprendendo a centrare i giusti bersagli: 6 gol in 6 match ufficiali. I tifosi del Milan si augurano che il meccanismo si ripeta. Piatek contro il Bologna ha lottato, dando una mano in copertura con l'uomo in meno. Davanti ha però fatto poco, anche a causa delle non molte palle buone arrivategli.

In chiave Champions il Milan deve fare 9 punti per mettersi nelle condizioni di approfittare di eventuali distrazioni dell'Atalanta. Se tornasse il Pistolero, sarebbe certo più semplice.

