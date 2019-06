Le piste ciclabili pazze di Milano

Simona Romanò

Attenzione a pedalare, perché le piste ciclabili, a volte, fanno brutti scherzi e si rischia di finire fuori strada o dritti contro in un roseto.

C'è la pista che termina nell'aiuola, quella che sbatte nella recinzione, quella che diventa un viottolo insidioso. Tanti i casi della piste ciclabili assurde, documentati con foto postate sulla pagina Facebook Piste ciclabili fantastiche e dove trovarle, inventata da un gruppo di milanesi che, come loro stessi dichiarano, «hanno la bicicletta nel sangue». Gli amanti del pedale, giorno dopo giorno, arricchiscono il dossier social e denunciano situazioni critiche, anche ridicole se però non mettessero a rischio l'incolumità dei corridori, costretti a percorsi ad ostacoli. «Molte più persone userebbero la bici invece della macchina se le piste ciclabili fossero costruite bene anziché essere contorte, discontinue, dissestate», sostengono i promotori della pagina. Lamentano «errori grossolani, fatti perché manca la cultura delle due ruote».

Ecco qualche esempio eclatante riportato dai ciclisti più indefessi: in via Azzo Carbonera, zona Porta Vittoria, la pista finisce contro la staccionata; in viale Gorizia, invece, termine nel nulla; quella di via Coni Zugna, dichiarata sul portale cartografico del Comune, non esiste, però c'è una lunga fila di posti auto. E ancora: in via Monte Rosa la pista si schianta contro il chiosco di un fiorista. Occhio dunque a non finire in mezzo alle rose. E poi ci sono le mini-ciclabili: «Quella tra via Fucini e viale Romagna è molto graziosa ma sarà lunga in tutto 40 metri. Molto carina anche quella di piazza VIII novembre, ma sarà meno di 50 metri. Possiamo fare qualcosa per costruire una rete di piste tutto attorno, in modo che non si sentano più sole?» si legge in un post molto ironico. E in via Melchiorre Gioia, segnalano i cittadini, «le bancarelle del mercato sono posizionate sulla ciclabile».

Occhi puntati anche sula ciclabile alla Darsena, raccordo per le bici che sfrecciano tra i viali Papiniano e Gian Galeazzo: è invasa da una folla di pedoni che impediscono di pedalare. Una miriade di situazioni anomale. L'obiettivo dei ciclisti è di formulare un corposo fascicolo da consegnare all'assessore alla Mobilità, snocciolando i punti più rischiosi.

riproduzione riservata ®

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA