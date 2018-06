Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le penne nere invadono Dazio di Porta Volta. La 92esima adunata degli alpini si terrà nella primavera del 2019 a Milano e da luglio inizieranno i lavori per preparare l'appuntamento. Per questo il Comune ha concesso al Comitato organizzatore delle penne nere uno spazio pubblico come sede operativa. È il locale sul lato est dell'ex Casello Daziario di Porta Volta, che gli organizzatori dell'evento potranno usare in modo esclusivo. «È giusto che Milano accolga gli alpini nel modo migliore nel centenario della fondazione della loro associazione. La concessione di uno spazio pubblico nel cuore della città aiuterà gli organizzatori a preparare al meglio un evento che richiama migliaia di visitatori», ha commentato l'assessore al Bilancio e al Demanio Roberto Tasca.La stipula della concessione prevede che il Comitato organizzatore potrà occupare gli spazi già dal 10 luglio e dovrà lasciarli entro la fine del 2019. Ai concessionari spetta il pagamento di un affitto annuale di 14.324 euro da saldare in quattro rate trimestrali.