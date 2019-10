Le passeggere, 27 e 29 anni, sono vive per miracolo, ma la loro vettura è ridotta un rottame. La Fiat 600 celeste su cui viaggiavano la scorsa notte due amiche è la metà della sua dimensione normale. La vettura è stata schiacciata contro il guardrail da un tir pirata che l'ha tamponata ed è scappato senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica sull'autostrada A4 nel tratto fra la barriera di Monza e Sesto San Giovanni. Le due donne sono rimaste incastrate tra le lamiere in attesa dei soccorsi dei vigili del fuoco e del 118. Le loro condizioni non son gravi ma ci vorrà tempo per superare lo choc. Sono state loro a raccontare agli agenti della Polstrada la dinamica dello scontro: il mezzo pesante le ha tamponate e trascinate per diversi metri prima di schiacciare la Fiat contro la barriera d'acciaio. Il conducente del camion ha proseguito la marcia senza accennare a un minimo ripensamento. Gli investigatori hanno trovato sul posto pezzi di paraurti e altre parti di carrozzeria perse nell'impatto. Le telecamere installate lungo l'arteria stradale potrebbero aiutare a individuare il pirata. (S.Gar.)

Lunedì 28 Ottobre 2019

