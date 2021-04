Le Olimpiadi come occasione di ripartenza, ma anche i problemi dello sport italiano dopo oltre un anno di emergenza Covid-19. Mauro Berruto, ex ct plurimedagliato dell'Italvolley, uomo di cultura, con un passato da ad della Scuola Holden di Torino, e impegnato in politica vede una piccola luce in fondo al tunnel.

Che importanza possono avere i Giochi di Tokyo in questo momento storico?

«È la prima occasione di riscossa planetaria. Siamo finiti in una pandemia e non c'è stato ancora un qualcosa che ha tenuto insieme tutto il pianeta. Le Olimpiadi potrebbero esserlo».

Dopo quasi 14 mesi di pandemia, qual è lo stato di salute dello sport italiano?

«La percezione è che è stato completamente dimenticato un mondo che insieme a quello della cultura, dei teatri e del cinema non ha visto una ripartenza. Speriamo che nel Decreto Imprese ci sia con evidenza una parte importante destinata allo sport. E poi dobbiamo costruire un modello nuovo».

In che senso?

«Mi batto per inserire lo sport nella nostra Costituzione. Significa sancire un diritto, che non potrà più non dialogare con gli altri diritti come quello alla salute e all'istruzione e immaginare delle politiche pubbliche di sostegno a un mondo che non è solo sport di vertice ma che è anche cultura del movimento».

Quanto hanno sofferto i giovani senza sport?

«Sono fortemente preoccupato, perché siamo in testa alle classifiche di obesità tra i bambini e gli adolescenti. E poi lo sport contribuisce a costruire la personalità degli esseri umani. Una società che non parla col mondo dello sport è una società che ne pagherà le conseguenze in futuro».

Eventi sportivi con la presenza del pubblico, ci sono speranze a breve?

«E' ovvio che il tentativo è quello di creare le condizioni di sicurezza per tentare di riaprire in maniera progressiva ma soprattutto irreversibile. La rabbia che vediamo oggi è dovuta a questi continui stop&go. La madre di tutte le battaglia è la campagna vaccinale, che determina la road-map delle aperture».

Cosa può dire del pressing della Uefa nei confronti dell'Italia per il pubblico all'Olimpico per Euro 2020?

«Mi piacerebbe tanto sentire dalla Uefa anche una presa di posizione chiara rispetto alla finale di Champions a Istanbul, visti i problemi della Turchia con i diritti umani. Bisogna essere coerenti».

Il 13 maggio le elezioni per la presidenza del Coni. Quali le priorità per il nuovo numero 1 dello sport italiano?

«Bisogna dare una risposta unitaria ai tanti problemi che ci sono. Si ottengono risultati solo se tutti remano dalla stessa parte, non si vince mai quando si litiga».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA