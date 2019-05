Le Miracles Tunes musica contro il Male

Simona Romanò

L'estate di Leolandia è alle porte con un'esplosione di allegria. Una carrellata di appuntamenti attende i baby visitatori. Primo fra tutti, sabato 8 giugno, il ritorno a grande richiesta delle Miracle Tunes: le cinque eroine della musica, protagoniste dell'omonima serie tv, tornano ad esibirsi con una nuova esibizione. Le ragazze, che combattono il male con il potere del ballo e della musica, interpretano le loro canzoni più famose, coinvolgendo i piccoli ospiti in danze scatenate. E ancora: fino al 30 giugno Bing e Flop, i personaggi del cartone animato popolarissimo tra i più piccoli, incontrano i giovani fan per scattare foto e stappare tante risate con un mini live show esclusivo. Per tutti i weekend di giugno e luglio ci si potrà inoltre immergere nella foresta incantata con le Enchantimals, le adorabili amiche che vivono nel bosco e si prendono cura della natura. Un'avventura dal gusto un po' magico con la volpe, il coniglietto, la puzzola. E con l'estate, a Leolandia è possibile scatenarsi con l'acqua nella Baia dei Piccoli Surfisti: la nuova area in stile beach dove giocare con il faro da cui scivolare, il laghetto, gli spruzzi d'acqua e le pozzanghere elastiche. Capriate San Gervasio (Bg), info, abbonamenti low cost www.leolandia.it

Venerdì 31 Maggio 2019

