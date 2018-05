Le mille forme urbane passano da Milano

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arch week è «una scuola popolare sul futuro», sintetizza il direttore artistico Stefano Boeri. La cinque giorni (da oggi a domenica) dedicata all'architettura (tema il futuro delle città) offre un ghiotto pacchetto di incontri e performance diviso tra Triennale, Politecnico, Fondazione Feltrinelli. Oggi si parte al Politecnico con le lecture di Massimiliano Fuksas e Alberto Campo Baeza. Sono attesi anche Jacques Herzog, Kazujo Sejima, Whang Shu e Toyo Ito. I talk vedranno ospiti, italiani e internazionali, confrontarsi sullo stato dell'architettura e sul futuro delle città. E anche sulla mobilità sostenibile, la forestazione urbana, le periferie. Le conversation propongono coppie di archistar e designer come Jacques Herzog & Stefano Boeri, Francesco Librizzi & Cino Zucchi, Alessandro Mendini & Michele De Lucchi. Le mattinate sono dedicate a visite guidate alle architetture milanesi e ai Vesparch, itinerari urbani in scooter, visto che secondo Boeri è Milano la città da vedere per capire «l'architettura avanzata». E domani apre in Triennale la mostra sul fotografo Luigi Ghirri. Il paesaggio dell'architettura.