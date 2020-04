«Le metropolitane sono la chiave della ripresa, avanti tutta con i lavori»

La nuova linea M4, ma anche il prolungamento dell'M5 fino a Monza e dell'M1 fino a Baggio: sono tra le priorità di Palazzo Marino in vista della ripartenza. Perché «le metropolitane fanno la differenza, cambiano il modo di muoversi in una grande città come Milano e quindi cambiano la socialità». Parola di un inedito sindaco Sala con mascherina e caschetto da operaio della M4 che ieri mattina ha fatto il suo consueto video del mattino dal cantiere della stazione De Amicis sulla futura linea blu.

«Cari concittadini, anche se irriconoscibile sono proprio io». Al suo fianco l'ingegner Guido Mannella, che guida il consorzio dei costruttori della nuova infrastruttura. «Come vanno i lavori?» chiede Sala. «Abbiamo ripreso le attività il 6 aprile, dopo un breve periodo di sosta per effetto dell'emergenza Covid-19. Abbiamo oggi circa 750 unità al lavoro sui nostri 50 cantieri in tutto il territorio comunale. Ieri è ripartito lo scavo delle gallerie meccanizzate con la talpa dal manufatto Vettabbia e la prossima settimana partirà la seconda talpa dalla stazione di De Amicis. Stiamo producendo il massimo sforzo per recuperare questo paio di mesi di ridotta produzione». Lavori anche rallentanti dal rinvenimento di alcuni muri di epoca romana. «Ci mancavano pure i muri romani» il commento sarcastico di Sala.

