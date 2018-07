Le mani dell'Inter su Malcom

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Malcom-Inter ci siamo, a fargli spazio Candreva o Karamoh. Dopo Politano, ufficiale da sabato e atteso domani pomeriggio dalla prima conferenza (al Maio Restaurant, al 7° piano della Rinascente, per la presentazione ufficiale) da interista, la società di Suning ha rotto gli indugi anche per Malcom Filipe de Oliveira, il secondo esterno d'attacco nel mirino di Spalletti e sempre più vicino all'approdo in nerazzurro via Bordeaux.Grazie all'intermediazione di Federico Pastorello, in Francia da lunedì, l'Inter sembra aver raggiunto un'intesa di massima con il club della Gironda anche per la formula dell'operazione-Malcom, a Milano in prestito oneroso con diritto di riscatto per un ammontare complessivo di 40 milioni di euro.A vincere le resistenze del Bordeaux la quota cash per il trasferimento temporaneo del classe '97 fino al 30 giugno 2019, pari a 10 milioni di euro e, a conti fatti, quasi una promessa (che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati risultati sportivi) d'acquisto, per i restanti 30 milioni, tra un anno.«Voglio essere onesto, mi aspettavo qualcosa di diverso- ha sottolineato il tecnico dei francesi Gustavo Poyet-. La squadra è incompleta. Anche Malcom: non sappiamo ancora se giocherà con noi o partirà». In attesa del closing con l'Inter, il brasiliano è stato convocato per il ritiro del Bordeaux, al via da oggi a Vichy, ma Milano sembra davvero ad un passo. Con Malcom in, fuori uno tra Candreva (a titolo definitivo, sondaggi dalla Premier) e Karamoh (in prestito in serie A). In uscita nulla di fatto per Eder, che ha rifiutato Valencia e Villarreal. «Rimango all'Inter - ha chiosato l'oriundo -. Vado via solo se arriva qualcosa di meglio». In entrata fari accesi su Vrsaljko (contatti assidui tra Ausilio e l'agente del croato) e Florenzi (in caso di fumata nera con la Roma per il rinnovo) per la destra di difesa. Ufficiale da ieri (e fino al 2023) pure Lautaro Martinez.riproduzione riservata ®