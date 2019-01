Le magiche Winx volano su Milano

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoCi sono incantesimi che restano e quello delle super-fatine Winx è uno di questi: dura da quindici anni. Ecco perché lo Wow Spazio Fumetto spalanca i cancelli alla mostra celebrativa 15 Years of Magix. In cartellone da domani al 12 maggio, la mostra illustra l'intero universo delle giovani e colorate eroine apparse per la prima volta in un cartone animato su Raidue il 28 gennaio 2004. Parto della fantasia di Iginio Straffi, Winx Club è diventato un prodotto cinematografico di culto nel mondo, fonte di gadget di ogni tipo, marchio italiano in grado di fare concorrenza ai colossi nipponici. Sviluppata in diverse aree, 15 Years of Magix racconta l'intera evoluzione delle fatine femministe. L'inaugurazione della mostra è prevista per oggi pomeriggio (ore 15) con momenti particolari: il trucco con il Fairy Make Up, e la dimostrazione artistica di un disegnatore di Rainbow (casa di produzione di Winx Club), pronto a far capire ai piccoli come nasce un cartone animato. Alle ore 16, taglio del nastro ad opera delle stesse Winx Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha - e accesso alla mostra, tra disegni, proiezioni in 3D, giocattoli, giochi interattivi, fotoset, statue, e persino un karaoke.Wow Spazio Fumetto. Viale Campania 12. Ingresso 5 euro intero, 3 euro ridotto.