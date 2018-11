Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le immagini riprese dalla squadra mobile mettono i brividi. Le telecamere nascoste hanno filmato la badante, una ecuadoriana di 53 anni, mentre imbavagliava con una sciarpa l'anziano di cui doveva prendersi cura per evitare che durante la notte si lamentasse, in modo da poter dormire senza quei rumori fastidiosi.Era solo uno delle tante violenze quotidiane che la donna riservava alla coppia di fratelli (lui 81, lei 86) di cui si occupava dal 2015 dopo l'assegnazione da parte di un amministratore giudiziario. Non avendo famiglia e non essendo autosufficienti, la badante era l'unica soluzione per garantirgli una vita serena. In realtà sono stati anni di inferno segnati da botte, umiliazioni, violenze psicologiche.L'indagine della Mobile, che si è conclusa con l'arresto della donna per maltrattamenti in famiglia, è partita lo scorso agosto, quando una vicina ha segnalato le urla di uno degli anziani che era caduto e non riusciva ad alzarsi da solo. All'arrivo degli agenti nell'appartamento in zona Città Studi l'ecuadoriana non c'era, motivo che le è costato la denuncia per abbandono di persona incapace e resistenza a pubblico ufficiale (per la reazione violenta contro i poliziotti). Di recente sono state installate telecamere nascoste e dopo tre giorni, appena hanno visto schiaffi e il bendaggio con la sciarpa, gli investigatori sono intervenuti per ammanettarla. Hanno anche scoperto che costringeva la 86enne a dormire su una branda in cucina per poter usare la sua stanza da letto.La badante ha un precedente per furto commesso nel 2006 all'interno di un'abitazione dove lavorava e nel 2011 è stata segnalata per una lite con il figlio di una sua assistita.(S.Gar.)riproduzione riservata ®