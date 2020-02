LE FIERE A RHO

Il 2019 si è chiuso con il record di esportazione, il 2020 si apre nel segno dell'incertezza per il coronavirus. Per gli accessori moda il momento è delicato. Ieri a Rho Pero hanno aperto i battenti Mipel, la rassegna dedicata alle borse e accessori in pelle (300 espositori), e Micam, salone internazionale della calzatura (1205 griffe), in cartellone fino a mercoledì. Per entrambe le fiere il 2019 è stato ottimo per l'export e con luci e ombre sul fronte del mercato interno, con cali nel consumo e produzione. Anche a Mipel e Micam grandi assenti i compratori cinesi. Sia il presidente Micam Siro Badon, che quello di Mipel Franco Gabbrielli auspicano l'attenzione del Governo per promuovere e difendere il made in Italy.

Alle storiche fiere si è aggiunto HoMi Fashion & Jewels, con le collezioni di 600 brand del bijoux dando vita a un polo di riferimento per il mercato del fashion.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

