Le fascinose silhouette per gli stilisti Versace e Missoni firmate Antonio Lopez, l'Esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina in marcia, l'affascinante confronto fra due pesi massimi della scultura neoclassica: Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen.

Via via stanno riaprendo alla città anche gli spazi e le mostre private. Già a fine maggio Fondazione Sozzani in 10 Corso Como ha riaperto le sue esposizioni. L'illustratore di moda Antonio Lopez, con i suoi Photographs and drawings, a cura di Anne Morin, riparte fino al 6 settembre; apre la mostra dedicata alla serie di disegni Diary of a confinement, di Kris Ruhs. E nella libreria la nuova selezione di 24 immagini dalla collezione della Fondazione sul tema natura, dagli storici Furmann e Blossfeldt, all'italiana Maria Vittoria Backhaus, al brillante americano Tom Baril (in vendita).

Alla Fabbrica del Vapore da sabato è tornata visitabile la mostra dedicata all'Esercito di Terracotta cinese, posticipata fino al 30 giugno. Sono 300 riproduzioni di oggetti realizzati agli albori dell'impero, tra statue (oltre 170 soldati), carri, armi e oggetti scoperti nella vastissima necropoli di XìAn, nella Cina orientale.

Infine ieri hanno riaperto le Gallerie d'Italia, dove è prorogata al 28 giugno la strepitosa mostra Canova-Thorvaldsen che per la prima volta mette a confronto i due scultorii, star assolute dell'arte europea del XIX secolo. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA