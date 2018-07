«Le corse di notte ci fanno paura»

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòMauro Baroni, rappresentante del coordinamento della Rsu gruppo Atm, hanno preso i responsabili dell'aggressione a Cadorna di due vostri colleghi. Cosa ne pensa?«Siamo soddisfatti che siano stati presi e ora la giustizia farà il suo corso. È la dimostrazione che la sinergia fra le forze dell'ordine porta sempre a dei risultati e sono convinto che gli arresti serviranno da monito».Ovvero?«Sono un segnale per far comprendere che chi sbaglia non riesce a farla franca. Noi, invece, non dobbiamo mai pensare di abbassare la guardia, perché soprattutto le corse notturne continuano a far paura. Dopo l'episodio di Cadorna non se ne sono verificati altri, ma basta un niente per far esplodere la rissa».Cosa propone?«Il rischio zero non esiste, ma è fondamentale il lavoro congiunto di polizia, carabinieri e guardie giurate di Atm, oltre all'estensione delle pattuglie miste di vigilantes e vigili. Solo così è possibile garantire una maggiore sicurezza di noi lavoratori Atm».riproduzione riservata ®