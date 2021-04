Le cinque giornate di Zhang tra sede, summit e Appiano

Alessio Agnelli

Inter: primo match-point scudetto, ma in differita e senza Zhang Jr. La condicio sine qua non sono i 3 punti nella sfida di domani pomeriggio (alle 18, diretta tv Sky Sport, arbitro Prontera), allo Scida di Crotone, contro l'ultima della classe di Serse Cosmi, unitamente ad un pareggio o a un ko dell'Atalanta nell'insidiosa trasferta di domenica in casa Sassuolo, per l'aritmetica certezza del 19° tricolore del club.

Ma, anche in Calabria, la capolista di Antonio Conte si presenterà senza Steven Zhang, che ha scelto di non esserci, in considerazione dei tanti summit in programma a Milano nel weekend, nonché delle 24 ore d'attesa da calendario, per gli eventuali festeggiamenti. Il presidente dell'Inter, nella giornata di ieri, ha ripreso contatto con la dirigenza in viale Liberazione, illustrando a Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin il piano di rilancio (dal prestito di 250 milioni da Bain Capital, al nuovo main sponsor, che ne garantirà 20-25 annui) messo a punto negli ultimi 6 mesi a Nanchino.

Oggi sarà, invece, ad Appiano, per la rifinitura pre-partita della squadra e per un saluto a mister Conte e ai giocatori, prima della partenza dei nerazzurri per Crotone. Contro l'11 di Cosmi, sempre out Kolarov e Vidal, in ritardo di condizione. Ma, per Antonio Conte, pochi dubbi e le solite certezze di formazione anche allo Scida. Tra i pali, in cerca di riscatto, dopo 3 papere (l'ultima cancellata da Abisso) consecutive, capitan Handanovic. Nei tre dietro Skriniar, De Vrij e Bastoni, confermatissimi, come Hakimi, Barella e Brozovic nei cinque in mediana.

Le uniche posizioni ancora aperte sono quelle di mezzala e laterale sinistro, con Christian Eriksen in netto vantaggio su Sensi e Gagliardini e con Perisic davanti di un'incollatura su Darmian, reduce da 2 gol da 6 punti in 14 giorni. A secco da inizio aprile, invece, Lukaku e Lautaro Martinez sicuri di una maglia a dispetto di Sanchez e di 4 turni d'astinenza.

