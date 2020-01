LE CELEBRAZIONI

«Indifferenza e fanatismo». Sono questi i due grandi nemici che vanno sconfitti secondo il prefetto Renato Saccone, intervenuto ieri nel Giorno della memoria alla cerimonia di consegna delle 27 medaglie d'Onore concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti all'istituto d'Istruzione Superiore Carlo Cattaneo, in piazza Vetra. Ieri cerimonia del ricordo anche all'ex albergo Regina di via Silvio Pellico, quartiere generale dei nazisti dal 1943. Sotto la lapide che ricorda un luogo di torture e assassini, da cui partirono gran parte degli ordini per compiere stragi di civili o deportare gli ebrei, le istituzioni hanno posto le tradizionali corone. E sono state 8.000 le persone che in due giorni hanno visitato il Memoriale della Shoah in Stazione Centrale: da qui ebrei e prigionieri partivano per i campi di concentramento.

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

