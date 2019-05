Le bottigliette d'acqua di plastica spariranno dai distributori di due licei milanesi, gli scientifici Vittorio Veneto e Cremona, che si sono candidati a ospitare la sperimentazione plastic free. Se il test funzionerà - ha annunciato la vicesindaco Anna Scavuzzo - la Città metropolitana e il Comune potrebbero bandire le bottigliette monouso anche in tutte le scuole del Milanese.

L'idea è quella di istallare al Vittorio Veneto e al Cremona delle case dell'acqua ad hoc per le scuole, dove i ragazzi possano riempire le borracce durante l'intervallo. «Oggi abbiamo un momento di grande fermento su questi temi, soprattutto tra i più giovani, e quindi abbiamo scelto non solo di assecondarli a livello generale sulle tematiche ambientali, ma di trovare delle occasioni in cui i ragazzi possano contribuire davvero alla riduzione dell'inquinamento, a partire dalla plastica», ha spiegato la Scavuzzo.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA