Le bici gialle si rinnovano

Simona Romanò

A novembre compirà 11 anni e per festeggiare oltre un decennio di vita il BikeMi, gestito da Clear Channel, rinnova la flotta. Le bici gialle in condivisione hanno percorso miliardi di chilometri, su strada, sul pavè, sulle piste ciclabili, nei viottoli dei parchi cittadini. E ora è il momento di rinnovarle per un miglior servizio: entro luglio arriveranno 700 nuovi bolidi tradizionali e 150 con il seggiolino per poter traportare i bambini. Poi, entro settembre altre 1000 a pedalata assistita, ereditate da Expo. L'obiettivo è quello di mandare in pensione quasi duemila vecchie biciclette del bike sharing ormai usurate e di arrivare nel 2020 a quota 2950 mezzi nuovi di pacca.

L'esperienza di BikeMi è un successo in continua crescita, anche grazie ai milanesi che sanno valorizzarlo, e l'intenzione di Palazzo Marino è quella di rilanciare il servizio, forti dei numeri da record. Infatti, i dati di utilizzo dei primi tre mesi del 2019 sono tutti in crescita rispetto al primo trimestre del 2018: 757 abbonamenti settimanali, contro i 609 dell'anno scorso (+ 24%); 1657 tesserine annuali a fronte delle 1209 del 2018 (+37%). E un tasso di rinnovo che sale di quattro punti, dal 73,8 per cento al 77,5.

Ai milanesi le bici gialle piacciono. «Il BikeMi continua ad essere un mezzo di trasporto molto amato e utile per gli spostamenti più capillari a integrazione del trasporto pubblico - dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - per questo continuiamo a investire per biciclette efficienti, con una buona manutenzione». Granelli parla poi di «un piano di estensione che prevede più stazioni sia in centro, nei luoghi di grade interesse, che in periferia». Perché il BikeMi è amato e usato ovunque in città. Sono 33 le nuove stazioni che saranno battezzate in un anno; di queste, 30 sono a finanziamento di Pon Metro e 3 con i soldi del Bilancio partecipativo. Le prime 18 sono già state pensate e i lavori per collocarle inizieranno il prossimo mese: da piazza Duomo a Cordusio; da Lambrate a viale Abruzzi.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

