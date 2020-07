«Le aziende coinvolte» nell'inchiesta «le buttiamo tutte fuori dalle scatole, stiamo rescindendo tutti i contratti in essere, non solo quelli oggetto di indagine, con le aziende coinvolte». È quanto ha spiegato in commissione consiliare riunita in video conferenza il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, parlando delle azioni messe in atto dalla società dopo il coinvolgimento e l'arresto di due funzionari nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti per gli appalti della metropolitana. «Abbiamo dato mandato agli avvocati di avviare un'azione legale nei confronti di tutte queste aziende che con il loro comportamento hanno causato dei danni ad Atm sicuramente reputazionali». Inoltre, l'azienda ha «da subito sospeso le 7 persone indagate. Ne abbiamo poi sospesa un'altra e stiamo valutando le posizioni di altre figure aziendali, di dipendenti, che non sono adesso indagati ma potrebbero con il loro comportamento avere violato il nostro Codice etico interno». Intanto, ieri sono arrivate altre ammissioni davanti al gip Lorenza Pasquinelli nell'interrogatorio di garanzia dei 13 arrestati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

