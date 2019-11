Le avventure di Artù Merlino e Morgana

Simona Romanò

Ragazzi, che ritmo! Ritorna il musical rock La spada nella roccia con tutti i protagonisti delle storie del mitico Artù che ha ispirato famosi film e cartoon: i cavalieri, le dami e i maghi danno vita a uno spettacolo comico ed emozionante in grado di coinvolgere tutta la famiglia. Ci sono Mago Merlino, la Fata Morgana, Artù e Ginevra che raccontano le avventure di dame e soldati a cavallo con tutte le loro virtù, la fedeltà, la giustizia, la bontà. Ed ecco che la leggenda della spada nella roccia, amata dai bambini, si mescola con l'irresistibile musica rock, i maestosi balletti, gli esilaranti pupazzi e le incantevoli videoproiezioni. I personaggi, vestiti con costumi dell'epoca, si cimentano in duelli e acrobazie senza un attimo di respiro. Non mancano poi scene romantiche, piene d'amore. Gli attori danzano e piroettano, cantano e recitano per catturare l'attenzione del giovane pubblico dall'inizio alla fine del musical. Uno show imperdibile della Compagnia Fantateatro, che torna al Carcano per la quinta stagione consecutiva con otto Fantaweekend. La spada nella roccia è il primo appuntamento.

Il 10 novembre. Corso di Porta Romana 63. Ore 11. Biglietto 11 euro.

