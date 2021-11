Le ATP Finals 2021, disputate al Pala Alpitour di Torino, incoronano lo smisurato talento di Zverev: 6-4, 6-4 ai danni di Medvedev in 1'15 di gioco (la terza finale più veloce nella storia delle ATP Finals). E' lui il Maestro del tennis 2021.

Sesto titolo stagionale per il tedesco, sicuramente il più brillante e prestigioso. Delude il russo, mai in partita e in grande difficoltà al servizio. Reduce da cinque vittorie consecutive negli scontri diretti, Medvedev parte contratto. Sull'1-1, break del tedesco. Il russo, campione in carica, fatica a trovare fluidità nel suo gioco.

In soli 33', il primo set finisce nelle tasche di Zverev (6-4). Nel secondo set, il tedesco continua a spingere con il servizio, mettendo alle corde Medvedev. Il russo prova a cambiare strategia ma il copione non cambia: Zverev non si guarda più indietro e chiude con un ace sulla seconda di servizio: «Bello vincere contro chi mi aveva battuto negli ultimi cinque scontri diretti. Sono contento, ora andrò felicemente in vacanza. Non c'era maniera migliore per terminare questa stagione, anche se non vedo l'ora di cominciare la prossima», le parole del nuovo re delle ATP Finals (già vincitore nel 2018).

Cala il sipario sulla prima edizione a Torino delle ATP Finals. Appuntamento al prossimo anno.(F. Pon.)

