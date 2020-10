Le atmosfere cupe (ma anche a loro modo romantiche) di un racconto noir, la musica e il cabaret, infine uno sguardo a un passato sempre più lontano dove, però, le storie fioccavano da sé, genuine e senza manierismi. Si intitola Bar Blues la pièce liberamente tratta dalla Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori che Federica Bognetti (regista e interprete bergamasca ) porta in scena al Teatro Fontana da questa sera al 10 con l'ausilio del sax di Emiliano Vernizzi.

Lo spettacolo, che inaugura la stagione, racconta la storia di una donna romantica e disperata nello scenario postbellico milanese. Lei è bella come Rita Hayworth, ma le luci di Hollywood sono lontane, la Milano assetata di ricostruzione alla fine della Seconda guerra mondiale è ben diversa. L'eroina in scena - ex cantante di un locale notturno che dà il titolo all'opera - si ricopre dell'armatura dell'ottimismo e della speranza a tutti i costi, passando attraverso delusioni, inganni, amori più o meno sinceri (tra i meno sinceri, comunque più intensi, c'è quello per Gino, uomo furbo e seducente che approfitta di lei per uscire dal carcere). «Ho scelto un bar in cui ambientare la storia - spiega Bognetti mossa dalla volontà di far rivivere un mondo, quello dei café chantant, in cui a pezzi recitati seguivano balletti, a canzoni spogliarelli. Un genere che mi ha sempre appassionata. Al centro, una donna che guarda nostalgicamente a un mondo che non c'è più». (F.Gat.)

