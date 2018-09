Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se la fonte dell'epidemia di legionella è ancora ignota, la certezza è che le bombe d'acqua di luglio (del 5 8 luglio) ne hanno favorito il contagio. Sono le conclusioni dell'Ats di Milano sul caso legionella esploso a luglio a Bresso, colpendo 52 persone, 5 delle quali decedute. Le indagini e le analisi epidemiologiche hanno escluso il coinvolgimento sia dell'acquedotto, sia delle reti idriche interne alla abitazioni. Per i vertici dell'Ats non si può escludere che qualche caso sporadico di contagio sia stato causato dall'acqua contaminata della fontana del Mappamondo, l'unico sito esterno che presenta una correlazione con i ceppi umani isolati in quattro pazienti, ma è da escludere che la stessa fontana, per le sue piccole dimensioni, possa essere l'unica causa dei 52 casi esaminati. L'ipotesi, dunque, è che siano presenti altre fonti non ancora identificate. «A Bresso è stato fatto un grande lavoro. La task force di 70 persone ha indagato 101 siti per un totale di 598 campioni sottoposti ad analisi» ha commentato l'assessore Regionale Giulia Gallera, assicurando che «Ats proseguirà il monitoraggio e i campionamenti d'intesa con l'Istituto Superiore di Sanità».