LE ALTRE PARTITE

Dopo aver imbambolato il MIlan a San Siro domenica, ieri sera il Sassuolo targato Dionisi fa un'altra impresa. Al Mapei Stadium, sotto di due reti con il Napoli capolista, fa 2-2 con un finale incredibile. Visto che al 93' Defrel avrebbe fatto io 3-2, ma il Var ha tolto la vittoria agli emiliani per un fallo di Berardi. Spalletti avanti con i gol di Fabian Ruiz (51') e Mertens (59'). Padromi di casa che accorciano con Scamacca (71') e pari di Ferrari all'89'. Il Napoli mantiene il primato solitario (36) con un punto sul Milan e due sull'Inter.

La Roma si ferma a Bologna. Anzi, cade (1-0) al cospetto dell'amico Mihajlovic. Era a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, Mourinho, per continuare l'inseguimento alla Champions. Ma contro i rossoblù Mou perde partita e Abraham: l'inglese, diffidato, ha rimediato il cartellino che lo costringerà a saltare il match il big match con l'Inter. Notte da sogno dei rossoblù, che al quarto d'ora perdono Arnautovic per un infortunio muscolare che sarà valutato nei prossimi giorni: si teme uno sto di 3 settimane e l'arrivederci al girone di ritorno, il che è un problema. Ma non contro la Roma. Ci pensa Svanberg (35'), con un tiro a giro dal limite, a punire i giallorossi, ispirato dalla verticalizzazione di Dominguez. E tanti saluti ai giallorossi.

