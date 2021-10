LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

Senza vinti né vincitori, il derby ligure al Picco tra Spezia e Genoa. Con i padroni di casa avanti al 66' grazie all'autorete di Sirigu, rimedia per il Grifone capita Criscito, che trasforma il rigore all'86' (come nella passata stagione). Un punto che muove la classifica di entrambe, ma che non risolve i priblemi a Thiago Motta e Ballardini.

Blitz di Colantuono in Laguna. La sua Salernitama ribalta la sfida del Penzo. Sì, perché il Venezia è andato avanti in avvio di contesa (14') con Aramu. Poi gli arancioneroverdi gestiscono male il vantaggio e pagano pure l'espulsione discussa di Ampadu. Campani che pareggiano con Bonazzoli al 61' e fanno il sorpasso al 95' con l'ex Schiavone, grazie anche alla papera del portiere Romero.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA