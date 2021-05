LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

Il Sassuolo si mangia il Genoa a Marassi a mezzogiorno: Raspadori e Berardi in gol. Inutile la rete di Zappacosta nel finale. Manita Atalanta al Tardini di Parma: Gasp in carrozza con un roboante 5-2. Malinovskiy, Pessina, doppio Muriel e Miranchuk: nel mezzo Brunetta e Sohm per i (già retrocessi) ducali.

Va al Cagliari lo spareggio salvezza di Benevento: 3-1 per gli uomini di Semplici. Le firme Lykogiannis, Pavoletti e il solito Joao Pedro. Per i sanniti c'era stato il pari momentaneo di Lapadula. Per Pippo Inzaghi lo spettro della retrocessione è più concreto che mai. Impensabile dopo la vittoria a Torino con La Juve (0-1) dello scorso 21 marzo!

Buon punto per il Toro a Verona con l'Hellas. Granata avanti all'85' con Vojvoda. Pari gialloblù con Dimarco (88'). La Roma cala il pokerissimo col fanalino Crotone. Dopo un primo tempo senza gol, arrivano le firme di Borja Mayoral (due), doppio Pellegrini e Mkhitaryan.

