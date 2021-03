LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

Mezzogiorno di fuoco e gol per l'Atalanta, che passa 0-2 al Bentegodi, con il Verona di Juric costretto a un altro stop casalingo. Gasperini che aggancia così la Juve di Pirlo a quota 55 al terzo posto. Partita comandata dalla Dea che risolve la contesa già nei primi 45'. In vantaggio con un rigore (sacrosanto, mano d Dimarco)di Malinoskiy al 33 e raddoppio di Zapata al 42', al termine di un'azione personale. Ma poi altre occasioni mancate dalla Gaps-band per un soffio, in una contesa mai messa in discussione.

Torna alla vittoria la Samp di Ranieri, che supera 1-0 il Torino grazie alla rete di Candreva a metà dalla prima frazione.

E blitz pesante pure per la Lazio di Simone Inzaghi, che passa 1-0 a Udine con il sigillo di Marusic al 37'. Nella ripresa l'Udinese ha cercato invano la rete del pareggio.

Roma-Napoli finisce con i giallorossi che si confermano piccoli, piccolissimi contro le big. Mertens colpisce due volte, una anche di testa (lui che è alto 1,68) nel primo tempo e per Fonseca è buio pesto. Non basta un tentativo di reazione all'Olimpico nella ripresa. Finisce 2-0 per gli azzurri con la squadra di Gattuso che vola a 53 punti e resta agganciata al carro Champions, mentre la Roma da ieri sera vede quel 4° posto come una chimera.

