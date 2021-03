LE ALTRE PARTITE

Un bel tris a pranzo e il Bologna riparte. Con Sinisa Mihajlovic che ritrova il sorriso e una posizione di classifica più tranquilla. Al Dall'Ara i rossoblù rifilano un 3-1 senza tanti se e ma alla Samp targara Claudio Ranieri.

Padroni di casa in vantaggio poco prima della mezz'ora con Barrow (27') e Doria che impatta 10 minuti più tardi con l'intramontabile Quagliarella.

L'equilibrio però regna per pochi minuti perché Svanberg al 41' riporta avanti Miha. Nella ripresa il 3-1 definitivi porta la firma dell'ex Soriano, imbeccato alla perfezione da Svanberg.

La Roma cade a Parma (2-0), proprio come un anno fa. Al Tardini la band di D'Aversa ridà fiato alle trombe salvezza degli emiliani, che passano in apertura di contesa con Mihaila (9'). Chi si aspetta la reazionedei giallorossi (piuttoso nervosi) resta deluso. Tant'è che Sepe non deve mai intervenire nei primi 45'.

In avvio di ripresa (55') Hernani raddoppia su calcio di rigore. Poco prima El Shaarawy aveva sfiorato il pari. E nel finale Sepe si oppone alla grande su un sinistro a giro di Perez. Morale della favola: Fonseca resta fermo a quota 50, mentre il Parma, tornato alla vittoria dopo quasi quattro mesi, sale a 19 punti e rivede uno spiraglio di salvezza. (M.Zor.)

