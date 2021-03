LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

Borussia Dortmund, avanti con il brivido. Dopo aver espugnato (2-3) Siviglia, i tedeschi non concedono il bis in Germania. Finisce 2-2 con gli spagnoli: doppio Haaland (secondo su rigore) e rete, ancora dal dischetto, di En-Nesyri per gli iberici, che firma il pari al 96'

Una doppia missione (quasi) impossibile, attende stasera Barcellona e Lipsia. I blaugrana, con il nuovo presidente Joan Laporta, ovvero un ritorno al passato (è stato già numero uno dal 2003 al 2010), devono ribaltare un 4-1 (disperato) incassato al Camp Nou nella sfida di andata. Contro Mbappe & C. Messi e compagni dovrebbero vincere con quattro reti di scarto al Parco dei Principi, oppure con un 5-2 (e via dicendo).

Barça quasi fuori dalla Champions agli ottavi. Lipsia che invece deve andare a Liverpool, dopo lo 0-2 patito in casa. Difficile pure qui ipotizzare un golpe in casa di herr Klopp, al quale non rimane che la Champions. E le altre italiane? Calma e gesso. Martedì prossimo ci proverà l'Atalanta del Gasp a ribaltare a Madrid lo 0-1 incassato dal Real al crepuscolo della gara di andata a Bergamo. Mentre, onestamente, appare da fantacalcio il 4-1 patito all'Olimpico dalla Lazio, che tra sette giorni a Monaco sfiderà il Bayern campione di tutto (Germania, Europa e mondo). Il grande sogno di Ciro Immobile che proprio oggi a Roma riceverà la Scarpa d'Oro vinta come miglior bomber continentale nella passata stagione.

