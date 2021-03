LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

Emozioni, errori e orrori in Sassuolo-Napoli: benvenuti alla fiera del gol. Al Mapei di Reggio Emilia finisce 3-3. Si comincia con l'autorete di Maksimovic, pari azzurro di Zielinski. Quindi il rigore di Berardi al 45'. Ripresa, Di Lorenzo (72') fa 2-2. Penalty di Insegne al 90' per il 2-3 e altro rigore di Caputo (95') fissa il 3-3.

Cinquina Atalanta sul Crotone (pessimo esordio di Cosmi in panchina). Dopo un primo tempo finito 1-1, nella ripresa uragano Dea sui calabresi. Tris Verona a Benevento, con la pratica in cassaforte già nella prima frazione (0-2). Una rete di Rugani consegna la seconda vittoria consecutiva a Semplici: il Bologna si Mihajlovic ko 1-0 a Cagliari. Blitz Roma a Firenze 1-2, decisivo Diawara all'88'.

Senza vini e vincitori il derby della Lanterna: 1-1, reti Zappacosta (Genoa) e Tonelli (Samp).

