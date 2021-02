LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

Scorpacciata di mezzogiorno all'Olimpico per la Roma, che liquida la pratica Udinese con un 3-0 limpidissimo. Doppio Veretout (5' e 25', il 2-0 su rigore) e Pedro nel recupero riportano Fonseca al terzo posto. Blitz Atalanta a Cagliari, con Gasp che festeggia proprio al 90' grazie alla prodezza di Muriel.

Per Di Francesco (senza vittorie da 15 gare) adesso si fa pesante, anche perché proprio al 96' l'arbitro aveva assegnato il rigore per i rossoblù per un fallo di Da Roon su Rugani, ma poi il Var lo richiama e viene cancellato il penalty.

Ossigeno Samp, che regola 2-1 la Fiorentina con le reti di Keita e Quagliarela, nel mezzo il pari di Vlahovic.

Per Prandelli ora sono guai. Crotone nel baratro e Stroppa praticamente al capolinea (arriva Lele De Rossi?): 1-2 col Sassuolo. Apre Berardi, 1-1 di Ounas, e poi rigore decisivo di Caputo.

