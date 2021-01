LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

La girandola di gol emozioni ed errori a Bergamo premia l'Atalanta, che in 10 batte 3-2 la Lazio e timbra il passaporto per le semifinali di Coppa Italia. Gara subito frizzante con la rete di Djimsiti al 7'. Con la risposta laziale che non si fa attendere: Muriqi firma il pari 10' più tardi. E poi il sorpasso di Acerbi che si beve la difesa della Dea come un sorbetto (34'). Pronto il 2-2 firmato Malinovskiy al 37'. Le emozioni non finiscono qui. Perché in avvio di ripresa la Gasp-band si trova in 10 per l'espulsione di Palomino (53'), ma quattro più tardi trova il 3-2 definitivo con Miranchuck. Quindi Zapata si procura e sbaglia il rigore parato da Reina. Inutile assalto finale della Lazio, con Immobile e Lulic in campo.

Napoli-Spezia alle 21 (diretta Rai Due, arbitro Fourneau di Roma) chiude i quarti di Coppa Italia. Per la squadra di Gattuso un obbligo: centrare le semiinali. Contro i liguri si tratta della terzo confronto nella competizioe. Finito 3-1 in entrambe le volte per i partenopei (agosto 1988 e gennaio 2017).

Per gli azzurri pure l'occasione di riscattare l'1-2 partito in casa l'altra domenica per mano della formazione targata Vincenzo Italiano.

Giovedì 28 Gennaio 2021

