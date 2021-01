LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

Non solo Juve-Spal. Il mercoledì di Coppa Italia si apre alle 17,45 (diretta Rai Due, arbitro Pairetto di Nichelino) con la sfida di Bergamo tra Atalanta e Lazio. Match che si ripeterà, tra l'altro, domenica in campionato. Gasperini, dopo lo sfavillante 3-0 di San Siro ai danni del Milan, punta alle semifinali di Coppa: «Cerchiamo di rimanere in corsa in tutte le competizioni...».

E sul Papu Gomez volato in Spagna alla corte del Siviglia, ecco il Gasp-pensiero: «Ha dato tanto, ma l'Atalanta ora può camminare con le proprie gambe».

Sponda Lazio. Così Simone Inzaghi, che accoglie anche il difensore Musacchio, prelevato dal Milan: «Settimana impegnativa, con il doppio confronto contro l'Atalanta, ovvero la squadra più in forma della serie A. Dovrò valutare le condizioni dei ragazzi, ma dobbiamo affrontare una gara per volta e cercare di alternare le forze per la doppia sfida con la Dea».

Domani chiusura dei quarti con Napoli-Spezia (alle 21, deretta Rai Due, arbitro Forneau). Gattuso sulla graticola, dopo le ultime cadute. E ricordando il ko casalingo (1-2) proprio con i liguri di Italiano l'altra domenica. Vero Rino?

