LE ALTRE PARTITE

Marco Zorzo

Sampdoria, una rimontona che significa salvezza. Al Tardini di Parma la squadra di Ranieri sotto 2-0 al riposo riesce nell'impresa di vincere 3-2. Gervinho e un'autorete Bereszynski sembrano spianate la vittoria agli emiliani. Nella ripresa risultato capovolto dalle reti di Chabot, Quagliarella e Bonazzoli. Vittoria in pieno recupero del Napoli, che supera 2-1 l'Udinese, andata in vantaggio con De Paul, pari di Milik e al 95' la prodezza di Politano.

Vittoria fondamentale (2-1) in chiave salvezza per il Genoa sul Lecce. Rossoblù avanti con Sanabria in avvio. Mancosu sbaglia il rigore del pari, poi fa 1-1. Un'autorete di Gabriel, regala i tre punti ai liguri. Successo viola sul Toro: autorete di Lyanco al 2' e raddoppio di Cutron al 75'. Vince nel recupero pure il Brescia: 2-1 (doppio Zmrhal) sulla Spal.

