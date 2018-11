LE ALTRE PARTITE

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Poker per Torino e Lazio e sorrisi per Roberto Mancini. Cominciamo dall'inequivocabile 1-4 di Marassi con cui il Torino ribadisce di voler lottare per l'Europa League, ridimensionando le ambizioni della Sampdoria. Apre il Gallo Belotti con una doppietta, ma la giocata più bella (spettacolare aggancio al volo) è quella che gli permette di conquistare il rigore, poi trasformato. Nella ripresa tris di Iago Falque, squillo illusorio di Quagliarella (dopo penalty sbagliato) e chiusura dell'ex genoano Izzo.Doppia gioia anche per Ciro Immobile nel 4-1 della Lazio all'Olimpico sulla Spal. Antenucci prova ad intromettersi tra le due reti iniziali del bomber biancoceleste. Allungo decisivo nel secondo tempo ad opera di Cataldi e Parolo. Il rovescio con l'Inter è più lontano per Simone Inzaghi. Lazio sempre quarta, Sassuolo sempre a -3 dalla zona Champions. Bastano un diagonale di Di Francesco al 42' ed un'incredibile autorete al 94' di Giaccherini ai neroverdi per avere ragione 0-2 a Verona di un Chievo in caduta libera (zero tiri verso la porta avversaria). Tre sconfitte su tre per Ventura, sette di fila per i gialloblù e classifica ancora in territorio negativo. Termina 0-0 Parma-Frosinone, con i ciociari che non approfittano della superiorità numerica per oltre mezzora. Blitz Atalanta a Bologna: Mancini e Zapata nella ripresa ribaltano la sfida del Dall'Ara, con Pippo Inzaghi avanti in avvio con Mbaye.(M.Sar.)