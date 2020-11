LE ALTRE ITALIANE

Marco Zorzo

Doppia missione compiuta. Roma e Napoli fanno il pieno in Europa League. Tutto fin troppo facile per i giallorossi di Fonseca: manita (5-0) al povero Cluj. Un minuto e Mkchitaryan gonfia subito la rete romena. Ibanez raddoppia al 22' e 12 minuti più tardi Borja Mayoral firma il tris romanista. Nel finale di contesa lo stesso Mayoral mette a segno il 4-0. E al crepuscolo del match gloria anche per Pedro. La Roma sale così a quota 7 in classifica.

Vittoria in rimonta del Napoli, che passa 2-1 a Rijeka. Sotto di un gol per la rete di Muric (13'), gli azzurri ottengono il pari prima del riposo (43') con Demme. Sorpasso al 62' grazie all'autorete di Brraut, dopo il tocco di Petagna ispirato dal cross di Mario Rui. Gattuso, si porta a 6 punti, con due trasferte vittoriose, dopo il passo falso al San Paolo all'esordio con gli olandesi dell'Az.

Venerdì 6 Novembre 2020

